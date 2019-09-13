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004215

Создано устройство, которое подменит солнечные батареи по ночам

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Специалисты из Стэнфордского университета представили свое новое устройство, с помощью которого можно вырабатывать электричество. Производство электричества будет недорогим, так как для этого прибору потребуется лишь холод ночного неба.

«Сейчас многие компании переходят на производство солнечных батарей. Это выгодно и экологично, но проблема в том, что такие устройства могут работать только днем. Наш прибор готов подменить их по ночам», — рассказывают специалисты.

Устройство использует излучательное охлаждение для производства энергии.

Во время работы поверхность, обращенная к небу, передает свое тепло в атмосферу в виде теплового излучения, которое гораздо холоднее, чем окружающий воздух. Процесс чем-то напоминает появление инея на растениях после ночного похолодания.

Прототип устройства уже был протестирован в Стэнфорде: прибор установили в декабре на крышу одного из зданий. Его поставили на специальную платформу на высоту около метра.

Прибор забирал тепло из окружающего воздуха, выпуская его в ночное небо через простой черный излучатель. Отдавая тепло, генератор охлаждался, а термоэлектрический модуль вырабатывал электроэнергию из-за разности температур на его поверхностях.

Aaswath Raman

В ходе испытания выяснилось, что генератор способен вырабатывать достаточную для работы диода мощность. Его выходная мощность за шесть часов составила целых 25 мВт энергии на квадратный метр.

Разработчики планируют масштабировать и улучшать свое устройство, чтобы оно смогло производить еще больше энергии.

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