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ФИФА пожизненно отстранила от футбола бывшего вице-президента

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Экс-вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), бывшего президента Южноамериканской конфедерации футбола ( КОНМЕБОЛ) парагвайца Хуана Анхеля Напоута отстранили от любой деятельности, связанной с футболом.

Кроме того, комитет по этике федерации оштрафовал Напоута на 1 миллион швейцарских франков, что примерно равно 1 миллиону долларов США, сообщает пресс-служба ФИФА.

Дисквалификация вступает в силу с сегодняшнего четверга, 12 сентября.

В сообщении федерации говорится, что во время внутреннего расследования была раскрыта коррупционная схема, которая действовала в 2012—2015 годах.

29 августа 2018 года суд Нью-Йорка приговорил Напоута к девяти годам тюремного заключения.

По данным следствия, Напоут с 2010 по 2016 год получил в качестве взяток более 10 миллионов долларов.

Как сообщал «Ридус», в декабре 2015 года Хуан Анхель Напоут был арестован в Швейцарии.

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