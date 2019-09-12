На продажу выставили дом, где жили Бузова и Тарасов

На продажу выставлен дом, в котором жила Ольга Бузова со своим бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, сообщает телеканал «360».

Трехэтажный особняк находится в семи километрах от Калужского шоссе, недалеко от станции метро «Прокшино».

В объявлении о продаже дом назван «ультрасовременным», его цена — 250 миллионов рублей.

Но стоит ли дом таких денег? — задаются вопросом журналисты телеканала.

По их мнению, у особняка множество недостатков: недоделана придомовая территория, виды не могут похвастаться красотой.

Позвонившим корреспондентам риелтор футболиста сразу же скинула 30 миллионов рублей.

Однако, по мнению экспертов, это все равно не самое выгодное предложение.

«Тарасов — известный футболист, но это — не мировой певец», — поделился своей оценкой с телеканалом один из них.

Однако некоторые из экспертов считают, что продать особняк поможет фамилия бывшей хозяйки — Ольги Бузовой.