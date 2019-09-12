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Самолет совершил аварийную посадку из-за пролитого пилотом кофе

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© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

Летевший из немецкого Франкфурта в мексиканский Канкун пассажирский авиалайнер совершил аварийную посадку из-за пролитого на приборную доску самолета кофе.

Об инциденте, произошедшем 6 февраля нынешнего года, сообщил сегодня британский телеканал Sky News cо ссылкой на доклад Отдела по расследованию летных происшествий Министерства транспорта Великобритании.

По данным ведомства, 49-летний командир воздушного судна Airbus 330 немецкой авиакомпании Condor пролил кофе на приборную доску, которая начала искриться, из нее пошел дым, при этом связь с диспетчерскими службами была практически.

В связи с этим командир экипажа принял решение посадить самолет, на борту которого находились 326 пассажиров и 11 членов экипажа, в ирландском аэропорту Шэннон.

Проведенное расследование показало, что пилот поставил стаканчик с горячим кофе на столик, хотя инструкция рекомендует помещать напитки в специальные держатели.

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