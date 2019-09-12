Самолет совершил аварийную посадку из-за пролитого пилотом кофе
- 12 сентября 2019, 20:01
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Летевший из немецкого Франкфурта в мексиканский Канкун пассажирский авиалайнер совершил аварийную посадку из-за пролитого на приборную доску самолета кофе.
Об инциденте, произошедшем 6 февраля нынешнего года, сообщил сегодня британский телеканал Sky News cо ссылкой на доклад Отдела по расследованию летных происшествий Министерства транспорта Великобритании.
По данным ведомства, 49-летний командир воздушного судна Airbus 330 немецкой авиакомпании Condor пролил кофе на приборную доску, которая начала искриться, из нее пошел дым, при этом связь с диспетчерскими службами была практически.
В связи с этим командир экипажа принял решение посадить самолет, на борту которого находились 326 пассажиров и 11 членов экипажа, в ирландском аэропорту Шэннон.
Проведенное расследование показало, что пилот поставил стаканчик с горячим кофе на столик, хотя инструкция рекомендует помещать напитки в специальные держатели.
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