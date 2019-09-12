Саудовскую принцессу осудили за издевательства над сантехником

Во Франции к десяти месяцам тюрьмы условно приговорили саудовскую принцессу Хассу бинт Салман, сестру наследного принца Мохаммеда бен Салмана, за применение ее помощниками насилия в отношении сантехника, пишет французская газета Le Figaro.

Кроме того, ей придется заплатить 10 тысяч евро штрафа.

Как отмечает издание, на оглашении приговора принцесса не присутствовала.

По данным следствия, Хасса бинт Салман попросила своего личного телохранителя Рани Саиди избить и унизить мужчину, который делал ремонт в ее парижской квартире в сентябре 2016 года.

Ее высочество убеждена, что мужчина, египтянин по происхождению, без ее ведома сделал в квартире некие фотографии на мобильный телефон.

Она обвинила сантехника в том, что он хотел продать эти снимки журналистам. Хотя, как утверждает египтянин, на самом деле он делал фото для работы.



Сообщается, что рабочего избили, а также заставили в течение нескольких часов стоять на коленях и целовать ноги принцессе.



Хассу бинт Салман привлекли к уголовной ответственности за «соучастие в насилии» и «пособничестве в незаконном лишении свободы».

Как сообщал «Ридус», суд над саудовской принцессой за издевательства над сантехником начался в июле нынешнего года.