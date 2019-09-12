6 вопросов психологу о воспитании лидера, ошибках детей и школе

Сейчас, наверное, каждый родитель задается вопросом, как воспитать в ребенке лидерские качества. Это совсем не значит, что из него вырастет политик или директор крупной компании, но умение постоять за себя еще не раз поможет ребенку во взрослой жизни.

«Ридус» пообщался с начальником научно-образовательного отдела ФНКЦ РР клиническим психологом, логопедом-реабилитологом Александрой Родионовой и выяснил, на что обращать внимание родителям, которые хотят вырастить из своего ребенка лидера.

Все ли дети должны быть лидерами?

— Не должен быть каждый ребенок лидером, и не нужно навязывать ему это роль. Важно воспитывать качества, которые присущи лидерам. Тогда ребенок сможет научиться привлекать внимание, он сможет в любой ситуации уверенно говорить и брать на себя ответственность.

Некоторые видят в слове «лидер» и негативные черты — выскочка, всезнайка, идет по головам. Но это неверное определение лидера.

Кто-то из детей рождается лидером, а кто-то рождается ведомым. Но это совсем не значит, что лидерству нельзя научиться.

Мне очень нравится сравнение лидерских качеств с воздушным шаром. Если шар перекачать, то он непременно лопнет, но если не надуть, будет сморщенным и маленьким. Так же и с ребенком. Воспитывать лидерские качества важно в каждом, главное не переусердствовать.

А как маме и папе заметить в ребенке лидерские черты и помочь ему их развить?

— В будущих лидерах необходимо развивать две важные составляющие: это интеллектуальные способности (ум и логика, образованность и эрудиция) и определенные черты характера, например ответственность.

В рожденном лидере можно заглушить все эти качества и сделать его ведомым. Поэтому самое важное — это научиться принимать ребенка таким, какой он есть. Не сравнивать с другими и не навешивать ярлыков.



Несмотря на то, что ребенок маленький, вы должны прислушиваться к нему.

Как родители могут ненамеренно подавлять в ребенке лидерские качества?



— Заглушить в ребенке лидерские качества на самом деле очень просто. Лидеры по природе инициативны, и если родители считают, что в их доме есть только одно мнение — их, то такой малыш быстро потеряет веру в себя и замкнется.

Самое важное правило: слушать и слышать ребенка. Если вы с ним на одной волне, то будет легко понять, каким качествам стоит уделять больше времени.

Не только родители, но и современная школа уничтожает лидерские качества, а с ними и таланты детей, воспитывая «удобных» обществу неудачников.

Школьные рамки так негативно сказываются на личности ребенка?

— К сожалению, да. Дисциплина — это хорошо, но строгие ограничения не смогут развить в ребенке личность.

Как часто ребенок слышит в школе запреты на выражение своего мнения или фразу, подобную «ты что, самый умный»? При этом во всех школьных заданиях присутствуют только два варианта — правильный и неправильный. Таким образом, у детей формируется плоское мировоззрение. У ребенка не формируется способности выбирать.

Быть лидером — это всегда хорошо?

— Быть лидером — это всегда умение брать ответственность за свои слова и поступки. Быть ведущим сложно, поэтому такая задача подходит не всем.

Ребенок-лидер, воспитанный правильно, в нужном ключе, может вырасти достойным человеком. Это ли не главное?

В жизни каждого из нас бывают трудности, и родителям важно правильно донести до ребенка, что это нормально. Как ребенок-лидер должен реагировать на неудачи?

Нам важно понимать еще одно важное лидерское качество — не бояться ошибок. Промах не способен сломить, лидер умеет принимать поражение и взять из отрицательного события положительный опыт.

Современное воспитание и, что особенно важно, школа делает еще одну страшную ошибку — уничтожает стремления к познанию. Многие школьники, окончив обучение, больше никогда не хотят учиться. Они боятся и ненавидят этот процесс, так и не раскрыв свои возможности и таланты.

Ведь всегда ошибки и промахи порицались. Как тут полюбишь учебу? Ребенок-лидер понимает, что ошибаться — это нормально. Именно благодаря ошибкам мы набираемся опыта и понимаем, как правильно поступать.