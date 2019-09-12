Лукашенко рассказал, кто в Белоруссии должен прийти ему на смену

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал во время назначения руководителей местных органов власти и послов в ряд государств, кто должен прийти в республике на смену нынешней власти.

По его словам, должны прийти руководители, способные сохранить страну:

Уже должно приходить новое поколение людей, мы когда-то уйдем. Не так далеко это время.

Лукашенко отметил, что послы тоже должны быть такими.

«Чтобы не получилось, как тогда у нас (в первые годы после развала СССР): в МИД заходишь, а там непонятно, кто работает, и непонятно, с какой головой и какие мозги куда повернуты», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент посетовал, что тех работников надо было бы отлавливать спецслужбам, потому что непонятно, на кого они работали, сообщается на сайте главы белорусского государства.

Как писал «Ридус», месяц назад председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам (ЦИК) Лидия Ермошина определила дату очередных президентских выборов в республике.