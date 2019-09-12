найти ×
   
  • USD -0.24
    65.19
  • EUR -0.40
    71.83
СохранитьСохранено0
×

-205516

Лукашенко рассказал, кто в Белоруссии должен прийти ему на смену

Small default
© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал во время назначения руководителей местных органов власти и послов в ряд государств, кто должен прийти в республике на смену нынешней власти.

По его словам, должны прийти руководители, способные сохранить страну:

Уже должно приходить новое поколение людей, мы когда-то уйдем. Не так далеко это время.

Лукашенко отметил, что послы тоже должны быть такими.

«Чтобы не получилось, как тогда у нас (в первые годы после развала СССР): в МИД заходишь, а там непонятно, кто работает, и непонятно, с какой головой и какие мозги куда повернуты», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент посетовал, что тех работников надо было бы отлавливать спецслужбам, потому что непонятно, на кого они работали, сообщается на сайте главы белорусского государства.

Как писал «Ридус», месяц назад председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам (ЦИК) Лидия Ермошина определила дату очередных президентских выборов в республике.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4026607читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
10025492читать позжечитаю позже

главное


Общество
Три главные причины разводов

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

292650105читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

003504читать позжечитаю позже