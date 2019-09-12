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Пушилин: главная цель ДНР — стать федеративным округом России

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© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что главной целью ДНР является максимальная интеграция в российское пространство.

В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа, — заявил Пушилин в беседе с журналистами.

Он отметил, что ранее жители республики были настроены на это не очень оптимистично. Однако, по его словам, указ президента РФ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе внушил им определенную надежду, сообщается на сайте главы республики.

При этом Пушилин добавил, что Донецк обязуется выполнять все положения минских соглашений, включая пункт о передаче контроля над границей Украине, отмечает ФАН.

Напомним, в апреле Владимир Путин подписал первый указ об упрощенном получении российских паспортов гражданами Украины, однако он касался только жителей неподконтрольных Киеву территорий — Луганской и Донецкой народных республик.

Позже, в июле, президент России подписал указ, согласно которому увеличивается число граждан Украины, имеющих право получить российское гражданство в упрощенном порядке. Согласно указу, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в «отдельных районах», а на всей территории Донецкой и Луганской областей.

В ответ на этот шаг в июле президент Украины Владимир Зеленский поручил внешнеполитическому ведомству страны разработать механизм упрощенного получения украинского гражданства этническим украинцам из «дружественных стран». Данная инициатива последовала в ответ на указ Владимира Путина от 17 июля об упрощении предоставления гражданства РФ всем жителям Донбасса.

В августе Зеленский поручил кабинету министров разработать законопроект об упрощенном порядке получения украинского подданства иностранцами и лицами без гражданства, которые участвовали в «обеспечении национальной безопасности и обороны Украины». Кроме того, украинский паспорт смогут получить россияне, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям».

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Комментарии (1)

  • Small 4cd1dad342
    Vas Koghedubсегодня, 16:17

    Вот так и живем в этом бреду взаимоисключающих понятий:
    1. "В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа"
    2. "Обязуется выполнять все положения минских соглашений, включая пункт о передаче контроля над границей Украине"

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