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Путин выполнил обещание и выпил с дагестанскими ополченцами рюмку водки

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© Kremlin.ru

© Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин исполнил обещание, которое дал ополченцам в Дагестане 20 лет назад. Глава государства выпил стопку водки, которую отставил и оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года.

Путин отметил, что село в настоящий момент отмечает трагическую, но славную с точки зрения боевой работы ополченцев дату.

В те дни дагестанцы встали на пути банд международных террористов вместе с Вооруженными силами России и отстояли не только свою малую родину, свой Дагестан, свое село, но и, по сути, показали пример всей стране, что значит сплочение людей перед общей опасностью, — сказал президент.

Ровно 20 лет назад дагестанские ополченцы приняли участие в отражении атаки банд террористов со стороны Чечни. Руководитель пресс-центра по отражению атаки боевиков Абдулманап Мусаев вспоминает, что тогда приезд Владимира Путина в Ботлихский район через два дня после его назначения исполняющим обязанности премьер-министра РФ поднял моральный дух населения.

Мусаев был одним из свидетелей знаменитого эпизода с водкой, который случился во время встречи Путина с генералами.

«Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он бах и поставил его на стол и говорит: „А пить мы будем, когда победим“», — приводит слова Мусаева РИА Новости.

Во время последней «Прямой линии» бывшие ополченцы напомнили президенту эту историю. В ответ он пообещал выпить бокал, который оставил в августе 1999 года нетронутым.

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