В Совфеде рассказали подробности о вмешательстве США в российские выборы

Американские компании Google и Facebook публиковали в день тишины и в день выборов политическую рекламу, несмотря на неоднократные предупреждения Роскомнадзора ее исключить. Об этом заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин на заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

Субботин отметил, что Роскомнадзор расценивает такую политику IT-корпораций как иностранное вмешательство во внутриполитическую жизнь страны. По его словам, информация о нарушениях была направлена в соответствующие парламентские комиссии.

Сервисы, которые принадлежат и компании Google, и компании Facebook, рассчитаны на российскую аудиторию. Соответственно, механизм предоставления любого рода рекламных инструментов для целенаправленной агитации и размещения политической рекламы в установленные периоды выборного законодательства должен также соответствовать национальному законодательству и прозрачности, — подчеркнул Субботин.

Планы по поводу вмешательства в российские выборы власти США вынашивали еще в 2017 году, добавил начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов.

«В принятом в 2018 году законе Магнитского прямо говорится о предоставлении Фонду противодействия влиянию России 250 миллионов долларов в 2018—2019 годах. То есть еще в 2017 году, используя акт Магнитского, США уже тогда предвидели, что они будут планировать поддержку СМИ и неправительственные организации, чтобы участвовать во вмешательства в наши внутренние дела», — пояснил Завалунов.

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов в свою очередь предложил сделать «более ощутимым» наказание за размещение политической рекламы в день тишины и в день выборов, передает ТАСС.

Наши зарубежные партнеры, в том числе Facebook, заявляют о том, что надо заказчиков наказывать, как они говорят, рекламодателей. Наверное, нам надо это иметь в виду. Правда, это не извиняет тот же Facebook за то, что они делают. Надо, чтобы ответственность спинным мозгом чувствовали все, кто этим занимается, — сказал Климов.

В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах страны прошли выборы. В 16 регионах в ходе прямого голосования избирали губернаторов. Также состоялись выборы в 13 заксобраний, в 22 гордумы, а в столицах трех регионов выбрали глав муниципальных образований.