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Как впишется вакуумный поезд Hyperloop в городскую среду

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© MAD Architects

© MAD Architects

Представители компании MAD Architects по заказу HyperloopTT создали дизайн-проект, в котором наглядно показано, как будет выглядеть вакуумная станция и трасса для поездов Hyperloop.

Оказалось, что «поезда будущего» удачно впишутся в городскую инфраструктуру. Напомним, что проект строительства вакуумной железной дороги начался в 2012 году, и сейчас он близится к завершению. Уже через несколько лет Hyperloop будет курсировать между крупными городами Канады, США, Индии и Великобритании.

До этого разработчики уже частично показывали некоторые детали проекта, но была неизвестна общая реализация задумки.

Недавно специалисты продемонстрировали, как будут выглядеть станции будущего общественного транспорта. Для этого они создали модель в виртуальной реальности с лаконичными станциями и вакуумными поездами.

Теперь HyperloopTT вместе с архитекторами показала, как могут выглядеть трассы для вакуумных поездов в городе. Проект предусматривает, что опорами для трассы будут служить трубы, выполненные из стали и бетона.

Для освещения тоннелей и станций будут использоваться солнечные панели, установленные над трассой.

Несмотря на массивность конструкции, она не выглядит громоздкой: трасса проходит на уровне пятого этажа дома, а под самим туннелем архитекторы хотят создать зеленый сквер для прогулок.

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