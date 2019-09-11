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Стало известно название нового футбольного турнира УЕФА

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© uefa.com

© uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с названием третьего еврокубкового турнира, старт которого состоится в сезоне-2021/22.

Как сообщает немецкая газета Bild, новый футбольный турнир будет называться Лигой конференций (Europa Conference League).

Его формат не будет сильно отличаться от схемы проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы. Участие в Лиге конференций примут 32 команды, разбитые на восемь групп по четыре команды в каждой.

Клубы, занявшие первые места в группах, выйдут в 1/8 финала напрямую, а ставшие вторыми сыграют стыковые матчи с командами, которые оказались третьими на групповом этапе Лиги Европы. Победитель Лиги конференций получит право участвовать в следующем розыгрыше Лиги Европы.

Решение о создании нового турнира с рабочим названием UEL2 (UEFA Europa League 2) было принято в декабре 2018 года на заседании исполнительного комитета УЕФА в Дублине, пишет издание.

Ранее сообщалось, что УЕФА представил проект нового формата Лиги чемпионов. Изменения могут вступить в силу после 2024 года.

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