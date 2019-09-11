Кузнецова вступилась за подростка, ударившего по машине, сбившей его щенка

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала прокуратуру Томской области закрыть уголовное дело в отношении 16-летнего подростка из Томска, который ударил по джипу, задавившему его щенка.

Омбудсмен также потребовала привлечь к ответственности водителя, виновного в гибели животного.

Кузнецова отметила, что в подобных случаях возможны иные варианты решения проблемы, которые минимизируют травмирующую ситуацию для ребенка. «Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок», — цитирует ее РИА Новости.

Сам факт доведения дела до суда вызвал у омбудсмена возмущение. Она пообещала приложить все силы, чтобы помочь ребенку и отстоять его права.

Ранее сообщалось, что после гибели щенка под колесами внедорожника юноша ударил по капоту машины, после чего водитель оценил ущерб в 14 тысяч рублей и подал на мальчика в суд. Теперь подростку грозит до двух лет лишения свободы.