Актер из фильма «Ты у меня одна» серьезно пострадал в ДТП

Актер Марк Горонок, известный по фильмам Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо», попал в автомобильную аварию под Санкт-Петербургом.

В результате он был госпитализирован с серьезными травмами.

«В машину артиста, в которой он ехал вместе с 70-летней мамой, на большой скорости врезалась иномарка», — сообщает «МК».

В настоящее время Горонок находится в петербургском НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. У него диагностированы черепно-мозговая травма и множественные переломы. Актер перенес уже две операции.

Супруга артиста Анна Горонок рассказала изданию, что артист чуть не потерял руку. По ее словам, врачи сейчас собирают его руку «буквально по частям».

Мать актера тоже находится в больнице с серьезными переломами.

Марк Горонок снимался в таких популярных сериалах, как «Литейный» и «Улица разбитых фонарей».