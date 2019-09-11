В Армении найден мертвым российский военнослужащий
- 11 сентября 2019, 17:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В армянском городе Гюмри обнаружен мертвым 23-летний военнослужащий 102-й российской военной базы.
Тело было найдено в одной из квартир, сообщила РИА Новости представитель СК Армении Наира Арутюнян.
«При внешнем осмотре на теле обнаружены царапины», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.
Как отмечает агентство, развернутая на севере Армении 102-я российская военная база несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ.
Ранее сообщалось, что военнослужащий этой базы был задержан по подозрению в убийстве местной жительницы.
До этого «Ридус» писал о том, что в Гюмри обнаружили тело российского контрактника с ножевыми ранениями. Полиции удалось задержать подозреваемого в преступлении.
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