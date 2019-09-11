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В Армении найден мертвым российский военнослужащий

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Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы © Владимир Смирнов/ТАСС

Военнослужащие на территории 102-й российской военной базы © Владимир Смирнов/ТАСС

В армянском городе Гюмри обнаружен мертвым 23-летний военнослужащий 102-й российской военной базы.

Тело было найдено в одной из квартир, сообщила РИА Новости представитель СК Армении Наира Арутюнян.

«При внешнем осмотре на теле обнаружены царапины», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели мужчины.

Как отмечает агентство, развернутая на севере Армении 102-я российская военная база несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ.

Ранее сообщалось, что военнослужащий этой базы был задержан по подозрению в убийстве местной жительницы.

До этого «Ридус» писал о том, что в Гюмри обнаружили тело российского контрактника с ножевыми ранениями. Полиции удалось задержать подозреваемого в преступлении.

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