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Полицейские в Курской области нашли без вести пропавшую пенсионерку

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© youtube.com

© youtube.com

В результате поисковых мероприятий сотрудники Суджанского отдела полиции Курской области сумели разыскать в лесу 89-летнюю пенсионерку.

По словам ее дочери, пожилая женщина утром ушла из дома и до вечера не вернулась.

Полицейские занимались поисками пропавшей всю ночь, разделив на несколько участков территорию ее возможного местонахождения.

Кроме того, по окраинам лесополосы были выставлены служебные автомобили с включенными проблесковыми маячками и сиренами.

В результате к утру пенсионерку нашли в лесу в трех километрах от дома. Она была обессилена и находилась в беспомощном состоянии, поскольку ночь провела, сидя под деревом, так как передвигаться больше не могла.

Сотрудники полиции донесли ее до ближайшего транспорта и передали медикам.

В настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает, она уже находится дома, сообщается на сайте МВД РФ.

Ранее сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Воронежской области разыскали 10-летнюю девочку, которая после полудня вышла из дома погулять и не вернулась.

Трое полицейских обнаружили пропавшую девочку в лесополосе Советского района Воронежа и передали ребенка матери, сообщается на сайте Росгвардии.

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