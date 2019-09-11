Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Мещанский суд предложил вернуть в прокуратуру уголовное дело «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает ТАСС.

Суд указал на ошибки в обвинительном заключении, «которое содержит противоречащие сведения».

«Суд ставит перед сторонами вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении данного дела», — приводит агентство слова судьи Ирины Аккуратовой.

Адвокаты подсудимых поддержали мнение судьи. Гособвинение выступило против.

Как сообщал «Ридус», в ноябре прошлого года представители защиты фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова уже просили суд вернуть материалы судебного производства в прокуратуру.

Напомним, Кирилла Серебренникова задержали в августе 2017 года. Режиссера, а вместе с ним бывшего генпродюсера «Седьмой студии» и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, бывшего гендиректора организации Юрия Итина и экс-главбуха Нину Масляеву обвинили в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

Свою вину не признавал никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания против бывших коллег. Позже также была задержана директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

В ноябре прошлого года режиссера Кирилла Серебренникова, а также Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софью Апфельбаум Мещанский суд Москвы признал ответчиками по гражданскому иску Министерства культуры на 133,9 миллиона рублей.

8 апреля Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде.