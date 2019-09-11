В Красноярском крае найден мертвым майор полиции

В Курагинском районе Красноярского края начата служебная проверка в связи со смертью начальника полиции одного из отделений, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В то же время источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что умерший полицейский был майором 1977 года рождения.

Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, это суицид, однако он не связан с работой покойного.

«Он реально болел, лежал в больнице», — добавил источник.