В Красноярском крае найден мертвым майор полиции
- 11 сентября 2019, 10:01
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Курагинском районе Красноярского края начата служебная проверка в связи со смертью начальника полиции одного из отделений, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
В то же время источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что умерший полицейский был майором 1977 года рождения.
Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, это суицид, однако он не связан с работой покойного.
«Он реально болел, лежал в больнице», — добавил источник.
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