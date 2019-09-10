Составлен рейтинг авиакомпаний, которые лучше всего кормят пассажиров

Согласно рейтингу российских авиакомпаний, предлагающих наиболее качественное питание на борту, вкуснее всего кормят в самолетах «Аэрофлота».

Второе место заняла авиакомпании «Россия», а тройку лидеров замкнул «Северный ветер».

Эти данные Общероссийского объединения пассажиров относятся к рейсам, длительность которых составляет более семи часов, сообщает «360».

Что же касается рейсов средней продолжительности полета (от трех до семи часов), то лидер здесь тот же — «Аэрофлот», но вот второе и третье места занимают «Алроса» и S7. При этом пассажирам авиакомпаний «Северный ветер» и «Ютэйр» приходится голодать, поскольку питание не включено в тариф.

На рейсах длительностью до трех часов лидерство вновь у «Аэрофлота», а в первой тройке — «Алроса» и «Аврора».

Особо отмечается, что во время длительных перелетов на лайнерах «Аэрофлота», «Ютэйр» и «России» можно приобрести пиво и различные снеки.

Кроме того, на рейсах длительностью свыше шести часов «Аэрофлот» за отдельную плату предлагает десерт (от 400 рублей) и закуски (от 800 рублей), а в самолетах S7 на рейсах свыше трех часов за полный рацион, состоящий из закуски, горячего и десерта, придется заплатить как минимум 150 рублей.

Как отмечает телеканал, в исследовании принимали участие эксперты отраслевой аналитической компании «АвиаПорт», которые совершили более 50 перелетов по всей стране и оценили меню, посуду, ланч-боксы, а также качество питания, разнообразие блюд и доступность информации о составе рационов.

Ранее «Ридус» рассказывал о секретах производства еды, которую предлагают пассажирам российских авиакомпаний.

В «Аэрофлоте» также прокомментировали скандал с пассажиркой, которая не получила кошерного питания на борту.

