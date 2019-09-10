найти ×
   
  • USD -0.13
    65.44
  • EUR -0.03
    72.30
СохранитьСохранено0
×

005944

СМИ: велогонщиков Винокурова и Колобнева могут осудить на полгода за сговор

Small f1a6d446e0
Александр Колобнев. © ТАСС/ Станислав Красильников

Александр Колобнев. © ТАСС/ Станислав Красильников

Прокуратура Бельгии потребовала для бывших велогонщиков — казахстанца Александра Винокурова и россиянина Александра Колобнева — лишения свободы сроком на 6 месяцев.

Кроме того, предлагается оштрафовать Винокурова на 100 тысяч евро, Колобнева — на 50 тысяч евро, а также конфисковать 150 тысяч евро с его банковского счета.

Как сообщает HLN, ранее спортсменам были предъявлены обвинения в сговоре во время одной из гонок, проходившей в 2010 году.

По версии следствия, Винокуров выплатил Колобневу 150 тысяч евро, чтобы россиянин проиграл ему на финише гонки Льеж — Бастонь — Льеж. Бельгийская прокуратура имеет в качестве доказательства вины велогонщиков их переписки и банковские документы. Оба спортсмена отрицают свою вину, пишет издание.

Как отмечает ТАСС, Винокуров стал в 2012 году олимпийским чемпионом, а Колобнев завоевал в 2008 году бронзовую медаль Олимпийских игр и дважды становился серебряным призером чемпионатов мира по велогонкам на шоссе.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
8025492читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
4026607читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

27467496читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

26064815читать позжечитаю позже