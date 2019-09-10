СМИ: велогонщиков Винокурова и Колобнева могут осудить на полгода за сговор

Прокуратура Бельгии потребовала для бывших велогонщиков — казахстанца Александра Винокурова и россиянина Александра Колобнева — лишения свободы сроком на 6 месяцев.

Кроме того, предлагается оштрафовать Винокурова на 100 тысяч евро, Колобнева — на 50 тысяч евро, а также конфисковать 150 тысяч евро с его банковского счета.

Как сообщает HLN, ранее спортсменам были предъявлены обвинения в сговоре во время одной из гонок, проходившей в 2010 году.

По версии следствия, Винокуров выплатил Колобневу 150 тысяч евро, чтобы россиянин проиграл ему на финише гонки Льеж — Бастонь — Льеж. Бельгийская прокуратура имеет в качестве доказательства вины велогонщиков их переписки и банковские документы. Оба спортсмена отрицают свою вину, пишет издание.

Как отмечает ТАСС, Винокуров стал в 2012 году олимпийским чемпионом, а Колобнев завоевал в 2008 году бронзовую медаль Олимпийских игр и дважды становился серебряным призером чемпионатов мира по велогонкам на шоссе.