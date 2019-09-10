На Чукотку прибыл первый в мире плавучий атомный энергоблок
- 10 сентября 2019, 19:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» прибыл в город Певек на Чукотке.
Как сообщает в Facebook Объединенная судостроительная корпорация, ПЭБ был построен в 2019 году на Балтийском заводе.
Отмечается, что «Академик Ломоносов» преодолел морской путь длиной в 4 888 км от Мурманска до Чукотки на 6 суток раньше запланированного срока.
В настоящее время он находится на якорной стоянке в нескольких сотнях метров от берега.
До конца 2019 года планируется осуществить ввод энергоблока в эксплуатацию в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), размещение которой в Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом.
Кроме того, ПАТЭС должна стать одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути, говорится в сообщении.
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