На Чукотку прибыл первый в мире плавучий атомный энергоблок

Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» прибыл в город Певек на Чукотке.

Как сообщает в Facebook Объединенная судостроительная корпорация, ПЭБ был построен в 2019 году на Балтийском заводе.

Отмечается, что «Академик Ломоносов» преодолел морской путь длиной в 4 888 км от Мурманска до Чукотки на 6 суток раньше запланированного срока.

В настоящее время он находится на якорной стоянке в нескольких сотнях метров от берега.

До конца 2019 года планируется осуществить ввод энергоблока в эксплуатацию в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), размещение которой в Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом.

Кроме того, ПАТЭС должна стать одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути, говорится в сообщении.