Арестован обвиняемый в убийстве ЧОПовцев и нападениях на инкассаторов

По факту нападения на инкассаторов в Химках в 2017 году 48-летнему мужчине предъявлено обвинение по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Следствие установило, что 20 января 2017 года в Химках было совершено вооруженное нападение на инкассатора ООО «Инкахран сервис» и сотрудника ЧОП, проводивших инкассацию в ТЦ «Лига». В результате 38-летний сотрудник частного охранного предприятия был застрелен из ружья.

Подозреваемого в совершении преступления задержали во время совершения очередного нападения на отделение банка в Москве.

Следователи также установили причастность обвиняемого к еще одному вооруженному нападению, которое произошло 12 ноября 2014 года у входа в «Ашан» в поселке Андреевка. Тогда от огнестрельных ранений погиб перевозивший деньги сотрудник ООО «ЧОП «Форт-М». У него были похищены не менее 8 млн рублей.

«Помимо этого мужчина обвиняется еще в трех разбойных нападениях, совершенных в 2017, 2018 и 2019 годах на сотрудников банков на территории Москвы и Московской области», — говорится в сообщении. В итоге преступнику удалось похитить более 4 миллионов 800 тысяч рублей, свыше 40 тысяч долларов США и более 37 тысяч евро.