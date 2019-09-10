Британец потратил 37 тысяч долларов, оспаривая в суде 120-долларовый штраф

Житель Великобритании Ричард Кидвелл потратил около 37 тысяч долларов на то, чтобы доказать в суде неправомерность присуждения ему штрафа за превышение скорости в размере 120 долларов.

Как отмечает USA Today, на судебные издержи в том числе ушли деньги, предназначенные его сыновьям в качестве наследства.

По данным издания, британца оштрафовали в 2016 году, когда он превысил скорость на 8 км/ч. Его нарушение зафиксировала дорожная камера, однако Кидвелл стал оспаривать в суде выписанный ему штраф, утверждая, что скорость превысил не он, а водитель ехавшей за ним машины. Кидвелл настаивал на том, что камера была неисправна.

Его дело рассматривалось в суде четыре раза, однако в итоге судья не удовлетворил иск Кидвелла.

Несмотря на это, упорный британец не сдается и продолжает отстаивать свою правоту, хотя уже потратил на судебные издержки сумму, которая в 308 раз превышает оспариваемый им штраф.

Объясняя свои мотивы, Кидвелл заявил, что борется за то, во что он верит.