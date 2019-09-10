В школьной столовой в Кузбассе дети получили ожоги

Прокуратура Кузбасса приступила к проверке инцидента в гимназии № 24 города Междуреченска, где четверо первоклассников получили ожоги, опрокинув на себя термопот в школьной столовой.

Как сообщается на сайте прокуратуры, дети были госпитализированы в Междуреченскую городскую больницу с ожогами верхних и нижних конечностей.

По данным РИА Новости, двое школьников госпитализированы с ожогами 10% тела, а одна девочка находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как стабильное и решают вопрос о переводе пациентки в ожоговый центр Новокузнецка. Еще один ребенок был отправлен на амбулаторное лечение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что учитель средней школы города Землянска Семилукского района на уроке технологии обжег ребенка утюгом.