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Стало известно, когда женщины начнут управлять поездами столичного метро

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил журналистам, когда на должности машинистов столичного метро начнут принимать женщин, сообщает «Интерфакс».

Чиновник отметил, что ранее женщинам законодательно запрещалось управлять поездами метро, однако это ограничение будет снято с января 2021 года.

Если женщина управляет самолетом, то и поездом метро сможет, — подчеркнул Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что многие женщины мечтают стать машинистами.

Думаю, в марте следующего года сформируем группу и начнем обучение по профессии машиниста, — приводит агентство слова Ликсутова.

Ранее в статье «Ридуса» говорилось о растущем числе женщин-пилотов в «Аэрофлоте». По данным на август, в авиакомпании насчитывается уже более 50 управляющих самолетами женщин. Около восьми из них — командиры воздушных судов.

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