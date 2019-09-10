Следствие начало проверку информации о продаже ребенка через мессенджер

Проверку по факту объявления о продаже ребенка, к которому было приложено фото, проводят столичные следственные органы.

По их данным, в августе жителю Москвы в рекламной группе одного из мессенджеров пришло пять сообщений о продаже человека, к которым была приложена фотография несовершеннолетнего ребенка.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, сообщается на сайте регионального СК РФ.

