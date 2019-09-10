Обвиняемую в убийстве 10-летней дочери нашли мертвой под Оренбургом

В лесополосе недалеко от города Абдулино в Оренбургской области обнаружили тело женщины, которая являлась обвиняемой по делу об убийстве своей 10-летней дочери.

Ранее было возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением тела малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти.

Убитую девочку нашли в одном из домов Абдулино в прошедшую пятницу, 6 сентября. Правоохранителями была установлена причастность к совершению преступления 38-летней матери ребенка.

Однако женщина пропала и была объявлена в розыск, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. В ее поисках были задействованы более 300 человек — следователи, сотрудники полиции, волонтеры.

В ведомстве отметил, что причины смерти обвиняемой установит судебно-медицинская экспертиза.