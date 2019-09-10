С военной базы Греции пропали гранаты и противотанковые средства
- 10 сентября 2019, 12:52
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
С военной базы на греческом острове Лерос пропали противотанковые средства, гранаты и боеприпасы.
Об этом сообщил Генштаб Военно-морских сил Греции, пишет местное издание Militaire.
По данным Генерального штаба, во время проверки, проведенной в понедельник, 9 сентября, в службе военно-морского технического оборудования на Леросе «были обнаружены расхождения между зарегистрированным и имеющимся военным материалом».
В связи с инцидентом военные и полиция одновременно начали расследование, в котором также участвует антитеррористическая служба.
Отмечается, что в помещении, где хранились боеприпасы, не было признаков кражи со взломом, и это указывает на то, что, возможно, боеприпасы украли сотрудники базы.
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