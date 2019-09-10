Ученые создали человеческое сердце на 3D-принтере

Специалисты Чикагской биотехнологической компании BIOLIFE4D рассказали о своей новой разработке — миниатюрном человеческом сердце, напечатанном на 3D-принтере. Несмотря на небольшой размер, оно имеет такую же структуру, как и обычный орган.

Мы сделали важный шаг для создания искусственного органа, пригодного для трансплантации, — поясняют в компании.

Для того чтобы получился настоящий орган, ученые использовали клетки сердечной мышцы, взятые от донора.

Сердце напечатали из биопластики, изготовленной из соединений внеклеточного матрикса, — оно воспроизводит свойства сердца млекопитающих. Чтобы получить полноценный орган, специалисты сначала научились воссоздавать отдельные компоненты сердца: клапаны, желудочки и кровеносные сосуды.

Сейчас ученые готовятся к созданию полноценного человеческого сердца вне организма. Если наладить печать сердец, это решит проблему нехватки донорских органов.