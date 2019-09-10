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Начались испытания беспилотных грузовиков Daimler

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Daimler.ru

Daimler.ru

Американский автоконцерн Daimler приступил к полноценным тестированиям беспилотных грузовиков на дорогах штата Вирджиния. Напомним, что эти грузовики отличаются четвертым уровнем автономности и могут самостоятельно справляться с управлением практически в 90% случаев.

Во время новых испытаний мы будем тестировать технологию автопилота. Проверим, как справляется грузовик в обычных и сложных ситуациях, — рассказали производители.

Сообщается, что в список сложных ситуаций входят дождь, туман, скользкая и неровная дорога.

Чтобы полностью удостовериться в надежности беспилотных грузовиков, испытания будут проводить до конца 2019 года.

Тестирования выйдут за рамки учебных площадок и состоятся на настоящих дорогах штата. Во время поездок по дорогам общего пользования в салоне грузовика будет находиться водитель безопасности, а на пассажирском сиденье — инженер компании.

Пока что грузовики будут ездить без товара с пустым кузовом. Представители компании заявляют, что не торопятся выпускать грузовик для реальных перевозок и хотят убедиться в полной готовности и безопасности машины.

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