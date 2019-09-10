Начались испытания беспилотных грузовиков Daimler
- 10 сентября 2019, 11:34
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Американский автоконцерн Daimler приступил к полноценным тестированиям беспилотных грузовиков на дорогах штата Вирджиния. Напомним, что эти грузовики отличаются четвертым уровнем автономности и могут самостоятельно справляться с управлением практически в 90% случаев.
Во время новых испытаний мы будем тестировать технологию автопилота. Проверим, как справляется грузовик в обычных и сложных ситуациях, — рассказали производители.
Сообщается, что в список сложных ситуаций входят дождь, туман, скользкая и неровная дорога.
Чтобы полностью удостовериться в надежности беспилотных грузовиков, испытания будут проводить до конца 2019 года.
Тестирования выйдут за рамки учебных площадок и состоятся на настоящих дорогах штата. Во время поездок по дорогам общего пользования в салоне грузовика будет находиться водитель безопасности, а на пассажирском сиденье — инженер компании.
Пока что грузовики будут ездить без товара с пустым кузовом. Представители компании заявляют, что не торопятся выпускать грузовик для реальных перевозок и хотят убедиться в полной готовности и безопасности машины.
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