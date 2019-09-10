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Из психбольницы на Урале сбежали два преступника

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В Челябинске из областной психоневрологической больницы сбежали два пациента, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

В настоящее время их разыскивает полиция.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сбежавшие находились в больнице на принудительном лечении.

Ранее один из них был судим за кражу, другой — за грабеж.

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