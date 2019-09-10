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018024

Россия избавилась от чистого государственного долга

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Впервые с 2014 года чистый государственный долг России опустился ниже нуля, сообщает РБК.

То есть долг ушел в отрицательную зону впервые после начала падения цен на нефть и первых антироссийских санкций за присоединение Крыма.

Как отмечает агентство, это стало возможно благодаря рекордным резервам, которые полностью покрыли долг государства.

Согласно данным Министерства финансов и Центробанка, государственный долг в широком понимании (внутренний и внешний долги федерального правительства, долги регионов и муниципальных образований) с середины 2019 года стал меньше, чем ликвидные активы «расширенного правительства» (федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов).

Соответственно, если бы государству понадобилось немедленно погасить все свои долги, оно могло бы сделать это за счет только одних депозитов государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках.

Как писал «Ридус», в декабре прошлого года Россия возобновила покупку казначейских бумаг США, после того как весной того же года она выбыла из числа крупнейших держателей американского госдолга после масштабной распродажи.

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Комментарии (1)

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    Dimon Grinсегодня, 09:05

    Мир должен Россиянам. В России добывают 60 процентов всех полезных ископаемых в мире, население России 2 процента от всего населения планеты! Где маржа?

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