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Задержан москвич, державший в своем гараже львенка

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© publicdomainpictures.net

© publicdomainpictures.net

Полицейские задержали 32-летнего жителя Москвы, который держал львенка в своем гараже на Проспекте Мира.

Сигнал о нахождении дикого животного в одном из гаражей поступил в полицию вечером 9 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУМВД.

В итоге львенок был обнаружен прибывшими на место участковым уполномоченным, а также сотрудниками управы и департамента природопользования.

Владельцем гаража оказался местный житель, который не смог предоставить документы на животное. В результате его доставили в ОМВД для дальнейшего разбирательства.

Львенка передали в центр передержки животных.

«По данному факту проводится проверка», — сказали агентству в полиции.

Ранее сообщалось, что на территории детского сада на улице Старокачаловская на юго-западе Москвы обнаружили игуану длиной около одного метра.

В июне 2017 года в кальянной, расположенной в Большом Саввинском переулке в Москве, был обнаружен маленький львенок, на вид которому около 3−4 месяцев.

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