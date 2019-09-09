найти ×
   
  • USD -0.43
    65.57
  • EUR -0.56
    72.33
СохранитьСохранено0
×

408600

В Москве задержан альпинист, ограбивший офисное здание

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве грабителя, который проник в офисное здание на Волоколамском шоссе с помощью альпинистского снаряжения.

Благодаря камерам видеонаблюдения его увидел на крыше охранник, который после этого совершил обход здания и обнаружил следы проникновения на объект.

Злоумышленник в итоге был найден в подсобном помещении. При нем оказалось альпинистское снаряжение — канат, карабины и перчатки, а также различные инструменты для вскрытия помещений.

Прибывшие на место полицейские установили, что были вскрыты несколько офисов, а сумма ущерба составила более 260 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Рогвардии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
3026607читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
8025492читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

25064815читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

27467496читать позжечитаю позже