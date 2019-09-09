В Москве задержан альпинист, ограбивший офисное здание

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве грабителя, который проник в офисное здание на Волоколамском шоссе с помощью альпинистского снаряжения.

Благодаря камерам видеонаблюдения его увидел на крыше охранник, который после этого совершил обход здания и обнаружил следы проникновения на объект.

Злоумышленник в итоге был найден в подсобном помещении. При нем оказалось альпинистское снаряжение — канат, карабины и перчатки, а также различные инструменты для вскрытия помещений.

Прибывшие на место полицейские установили, что были вскрыты несколько офисов, а сумма ущерба составила более 260 тысяч рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Рогвардии.