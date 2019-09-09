На Кубани выясняют обстоятельства смерти в больнице 8-летней девочки

Минздрав Краснодарского края проверяет обстоятельства смерти 8-летней девочки в больнице Каневского района.

Предположительно, она умерла от несвоевременного оказания ей медицинской помощи.

«По результатам судмедэкспертизы и проверки обстоятельств случившегося будут сделаны соответствующие выводы и дана оценка действиям медицинского персонала», — приводит РИА Новости ответ минздрава на запрос.

Как сообщил ранее kp.ru, ребенка с болями в животе привезли в районную больницу бабушка и дедушка. Однако медики ничего не нашли у девочки, дали ей обезболивающее и отправили домой.

По данным издания, утром состояние больной ухудшилось, ее прооперировали, но пока решался вопрос о ее транспортировке в Краснодар, она умерла. Семья винит в смерти девочки врачей.

В региональном СУ СК РФ возбудили уголовное дело по данному факту.

Ранее жительница Курска заявила, что ее двухлетний сын умер по вине медиков. По ее словам, врачи вкололи малышу антибиотик, не послушав мать, сообщившую им об аллергии.