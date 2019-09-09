Депутата из Мордовии оштрафовали за оскорбление местного жителя

Мировой суд Старошайговского района Мордовии признал депутата от партии «Единая Россия» Татьяну Шишканову виновной в оскорблении местного жителя и оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.

Приговор вынесен по статье КоАП «Оскорбление», сообщает ТАСС.

Ранее Шишканова извинилась «за несдержанность», приводит агентство информацию пресс-службы регионального отделения «Единой России».

Как уже писал «Ридус», в конце июня Шишканова в грубой форме ответила мужчине, который пришел к ней с резолюцией собрания местных жителей. В конце разговора депутат посоветовала собеседнику засунуть «резолюцию себе в задницу».

После этого мужчина обратился с жалобами в разные структуры власти, приложив аудиозапись, на которой, по его словам, был записан разговор с депутатом. При этом Шишканова отрицала, что произносила приписываемые ей слова.