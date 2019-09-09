Фермерская vs дикая: в какой рыбе больше загрязнений

Международная команда специалистов провела исследование, в ходе которого выяснила, какое количество промышленных отходов содержится в морской и фермерской рыбе.

Особое внимание специалисты уделяли содержанию в рыбе полихлорированных бифенилов — соединений, которые используются в промышленности. Вместе с рыбой и морепродуктами они попадают в организм человека и накапливаются, во временем вызывая заболевания кожи и нервной системы.

Напомним, что полихлорированные бифенилы (ПХБ) — органические соединения, которые применяют в производстве ламп, красителей, лаков и пластмасс.

Они довольно-таки устойчивые, поэтому могут долго сохраняться в почве и воде.



В своем исследовании ученые изучали рыб двух видов: морского леща и лаврака, около 100 особей которых выловили в рыболовных районах Эгейского и Критского морей, а также купили на местных рынках.

В ходе проверки выяснилось, что содержание ПХБ не превышало максимально допустимых значений, но разнилось у фермерских и выловленных на воле рыб, — сообщили ученые.

Оказалось, что содержание ПХБ в фермерской рыбе разных видов практически одинаковое, а вот у выловленной в море различается: ПХБ 52 и 180 встречались только в образцах морского леща, но не в мясе лаврака, ПХБ 138 и 153 также чаще содержались в рыбе первого вида.

Также на количество загрязнения влияло время отлова рыбы. Если ее поймали в период нереста, когда рыба содержит большое количество жира, то количество ПХБ было гораздо выше.

Несмотря на наличие загрязнений, их показатели все равно находятся в пределах нормы, — заключили ученые.