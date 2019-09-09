Россиянин проехал на велосипеде из Москвы в Пекин
- 09 сентября 2019, 15:34
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Гражданин России Максим Михалев проехал на велосипеде восемь тысяч километров от Москвы до Пекина, сообщает ТАСС. Это расстояние мужчина преодолел ровно за 100 дней.
Велосипедист стартовал в Москве 25 мая, а в Пекин прибыл 1 сентября. Его поездка проходила по территории России, Казахстана, Монголии и Китая.
Во время путешествия Михалев проехал через Саранск, Ульяновск, Оренбург, Костанай, Нур-Султан, Павлодар, Кемерово, Абакан, Кызыл и Улан-Батор.
Расходы на поездку составили примерно 200 тысяч рублей.
Максим Михалев является докторантом Института этнологии и антропологии Российской академии наук (РАН).
По его словам, в прошлом году в издательстве «Наука» вышла книга о процессах интеграции в Евразии, соавтором которой был он.
«В дальнейшем возникла идея взглянуть на ту же самую проблему с точки зрения простого путешественника и посмотреть, как все выглядит на самом деле», — рассказал агентству Михалев.
Он также отметил, что основной задачей велопутешествия было «собрать материал для второго тома книги, которая будет так же называться, как и первая, — „Пояса и пути Евразии“, но с припиской „вид снизу“».
Путешествие было предпринято при поддержке Ассамблеи народов Евразии — организации, занимающейся гуманитарными аспектами региональной интеграции.
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