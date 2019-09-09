Россиянин проехал на велосипеде из Москвы в Пекин

Гражданин России Максим Михалев проехал на велосипеде восемь тысяч километров от Москвы до Пекина, сообщает ТАСС. Это расстояние мужчина преодолел ровно за 100 дней.

Велосипедист стартовал в Москве 25 мая, а в Пекин прибыл 1 сентября. Его поездка проходила по территории России, Казахстана, Монголии и Китая.

Во время путешествия Михалев проехал через Саранск, Ульяновск, Оренбург, Костанай, Нур-Султан, Павлодар, Кемерово, Абакан, Кызыл и Улан-Батор.

Расходы на поездку составили примерно 200 тысяч рублей.

Максим Михалев является докторантом Института этнологии и антропологии Российской академии наук (РАН).

По его словам, в прошлом году в издательстве «Наука» вышла книга о процессах интеграции в Евразии, соавтором которой был он.

«В дальнейшем возникла идея взглянуть на ту же самую проблему с точки зрения простого путешественника и посмотреть, как все выглядит на самом деле», — рассказал агентству Михалев.

Он также отметил, что основной задачей велопутешествия было «собрать материал для второго тома книги, которая будет так же называться, как и первая, — „Пояса и пути Евразии“, но с припиской „вид снизу“».

Путешествие было предпринято при поддержке Ассамблеи народов Евразии — организации, занимающейся гуманитарными аспектами региональной интеграции.