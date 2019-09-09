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Названо время запуска российского многоразового космического корабля

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© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, когда отправится в космос многоразовый космический корабль, создаваемый в рамках опытно-конструкторской работы «Федерация», сообщает «Интерфакс».

По его словам, первый корабль полетит в 2023 году с ракетой «Ангара-А5П».

«А в 2024 году второй полет будет осуществлен на полноформатном, штатном летном корабле», — сообщил Рогозин.

Глава госкорпорации отметил, что сначала будут полеты без экипажа, «а в 2025 году этот же корабль полетит с экипажем».

Рогозин добавил, что в 2026 и 2027 годах новый корабль будет также запускаться ракетами «Ангара».

«Завершаем к 2028 году летные испытания корабля — и дальше штатная эксплуатация его с ракетой сверхтяжелого класса», — приводит агентство слова Рогозина.

В феврале нынешнего года Рогозин сообщил, что новый российский пилотируемый корабль «Федерация» не предназначен для полетов на Международную космическую станцию (МКС). По его словам, этот космический корабль, который собираются переименовать, отправится на Луну и в дальний космос.

Ранее, как сообщал «Ридус», государственная корпорация «Роскосмос» обозначила дату начала летных испытаний новейших модификаций ракеты-носителя «Союз».

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Взбесившиеся слоны напали на религиозную процессию

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© youtube.com

© youtube.com

Во время буддийского праздника Перахера на острове Шри-Ланка случилось чрезвычайное происшествие. Два слона, участвовавших в праздничном шествии в столице острова Шри-Джаяварденапура-Котте, взбесились и бросились бегом прямо через толпу.

На видеозаписи, опубликованной в Facebook, можно увидеть одно из животных. Слон мчится по улице, а участники процессии расступаются, пытаясь дать ему дорогу, но двое из них все-таки попадают под ноги толстокожего гиганта. Всего ланкийское издание Sunday Times сообщает о 17 пострадавших.

При этом никто из участников процессии, организованной служителями близлежащего буддийского храма, не погиб. Травмированные слонами люди доставлены в местные больницы, где им оказана медицинская помощь.

В комментариях пользователи Facebook полагают, что слоны были не разозлены, а просто напуганы шумом и спецэффектами, и обрушиваются на организаторов праздника с критикой за «нарушение прав животных».

«Взбесившиеся? Может, точнее сказать — напуганные, переживающие стресс, чувствующие себя в ловушке из-за шума и огней? По-моему, они просто пытались спастись бегством».

«Бедные слоны. Интересно, что бы сказал Будда, будь он жив».

«Не похоже, чтобы слон пытался кому-то повредить. Он хотел выбраться оттуда. Он не хватал людей хоботом и не расшвыривал их».

Праздник Перахера проводится в Котте в августе-сентябре ежегодно, на нем жители города отмечают обретение ланкийцами их главной святыни — зуба Будды. Строго говоря, перахерой на Шри-Ланке называется любой религиозный фестиваль в сопровождении праздничной процессии.

Слон в гневе может представлять опасность не только для людей, но и для более крупных животных. В июне индийский турист записал на видео схватку африканского слона с носорогом в национальном парке Крюгера в ЮАР, во время которой едва не погиб детеныш носорога.

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