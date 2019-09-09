Названо время запуска российского многоразового космического корабля

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, когда отправится в космос многоразовый космический корабль, создаваемый в рамках опытно-конструкторской работы «Федерация», сообщает «Интерфакс».

По его словам, первый корабль полетит в 2023 году с ракетой «Ангара-А5П».

«А в 2024 году второй полет будет осуществлен на полноформатном, штатном летном корабле», — сообщил Рогозин.

Глава госкорпорации отметил, что сначала будут полеты без экипажа, «а в 2025 году этот же корабль полетит с экипажем».

Рогозин добавил, что в 2026 и 2027 годах новый корабль будет также запускаться ракетами «Ангара».

«Завершаем к 2028 году летные испытания корабля — и дальше штатная эксплуатация его с ракетой сверхтяжелого класса», — приводит агентство слова Рогозина.

В феврале нынешнего года Рогозин сообщил, что новый российский пилотируемый корабль «Федерация» не предназначен для полетов на Международную космическую станцию (МКС). По его словам, этот космический корабль, который собираются переименовать, отправится на Луну и в дальний космос.

Ранее, как сообщал «Ридус», государственная корпорация «Роскосмос» обозначила дату начала летных испытаний новейших модификаций ракеты-носителя «Союз».

