Россия снизила цену на газ для Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил в понедельник, 9 сентября, на пресс-конференции, что с 1 октября российский газ будет поставляться в Молдавию по сниженной цене.

По его словам, договоренность об этом была достигнута с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы договорились, что с 1 октября скидка будет 10—15 долларов», — сказал Додон, добавив, что сейчас Молдавия покупает газ у «Газпрома» по 235 долларов за 1 тысячу кубических метров.

Молдавский лидер отметил, что снижение цены позволит избежать запланированного ранее в республике повышения тарифов на газ для внутренних потребителей, сообщает ТАСС.

Как писал «Ридус», неделю назад президент Додон встретился с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком для обсуждения торгово-экономических связей двух стран и сотрудничества в сфере энергетики.

В июне Конституционный суд Молдавии лишил полномочий президента Игоря Додона, временно передав обязанности главы государства и. о. премьер-министра Павлу Филипу, который в этом качестве уже подписал указ о роспуске парламента.

Стоит отметить, что КС не в первый раз отстраняет Додона от должности президента страны. Ранее это происходило в январе и в сентябре 2018 года.