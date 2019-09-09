В Гонконге из-за протестов зафиксировали рекордное падение турпотока

В Гонконге в августе зафиксировали рекордное падение турпотока с 2003 года, пишет газета South China Morning Post.

Число посетивших автономию туристов из-за массовых протестов упало на 40% в годовом выражении, сообщил финансовый секретарь специального административного района КНР Пол Чжань.

По его словам, столкновения демонстрантов с полицией, а также препятствия в работе аэропортов и магистралей «резко ухудшили репутацию Гонконга как безопасного города».

В мае 2003 года турпоток в Гонконге рухнул на 70% из-за вспышки атипичной пневмонии, унесшей сотни жизней, отмечает издание.

Напомним, массовые протесты, призывающие к демократическим реформам и независимому расследованию действий полиции, начались в Гонконге еще в июне. Протестующие также требуют отставки главы территории и выборов ее преемника.

Как сообщал «Ридус», в среду, 4 сентября, глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве законопроекта, который позволил бы властям автономного региона выдавать разыскиваемых лиц континентальному Китаю. Именно этот законопроект вызвал в Гонконге более чем двухмесячные массовые протесты. Тем не менее массовые выступления продолжаются.



В воскресенье, 8 сентября, участники протестных акций прошли к зданию генерального консульства США и передали петицию с просьбой оказать помощь в «освобождении» города от контроля Пекина.



Гонконг, бывшая британская колония, был возвращен Китаю в 1997 году по принципу «одна страна, две системы».