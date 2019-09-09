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В летевшем из Владивостока в Москву самолете умер пассажир

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, умер пассажир, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ.

Из-за ухудшения состояния пассажира авиалайнер был вынужден совершить посадку в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде.

Несмотря на оперативно прибывших медиков, пассажир скончался, отметила собеседница агентства.

В настоящее время борт готовят к отправке в пункт назначения.

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