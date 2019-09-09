В летевшем из Владивостока в Москву самолете умер пассажир
- 09 сентября 2019, 12:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, умер пассажир, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Приволжской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ.
Из-за ухудшения состояния пассажира авиалайнер был вынужден совершить посадку в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде.
Несмотря на оперативно прибывших медиков, пассажир скончался, отметила собеседница агентства.
В настоящее время борт готовят к отправке в пункт назначения.
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