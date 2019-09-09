Индийский зонд нашелся на Луне

Индийский орбитальный зонд «Чандраян-2», отправленный на Луну в эти выходные, наконец-то нашелся. С помощью датчиков на борту посадочной станции руководители миссии определили местонахождение аппарата, но связаться с ним так и не удается.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 сентября индийский посадочный аппарат «Викрам» с луноходом на борту должен был опуститься на поверхность Луны. Но перед посадкой связь с аппаратом прервалась. Тогда быстро устранить неполадку не удалось, и агентство заявило:

Аппарат Vikram спускался, как планировалось, работал нормально до высоты 2,1 километра. Позднее связь аппарата с наземными станциями была потеряна. Данные анализируются.

Сегодня руководители миссии рассказали, что аппарат нашелся, но он до сих пор не принимает никакие сигналы.

Работы по восстановлению контактов с зондом будут продолжаться минимум 14 дней. Как сообщили в организации, «пока рано делать какие-либо прогнозы».

В любом случае эта миссия стала прорывом не только для Индии, но и в целом для космонавтики. Индия впервые попыталась посадить аппарат на спутник, а также «Викрам» стал первым в мире аппаратом, который опустился на южный полюс Луны.