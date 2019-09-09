В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
- 09 сентября 2019, 11:12
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Москве и Московской области во вторник, 10 сентября, объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с вероятностью возникновения пожаров в регионе.
Желтый уровень обозначает, что погода потенциально опасна.
Согласно прогнозу, столбики термометров в столице во вторник днем покажут 22—24 градуса тепла.
Ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер будет восточный и юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Как ранее писал «Ридус», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз для европейской части РФ на предстоящую неделю.
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