Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках российских брендов
- 09 сентября 2019, 09:59
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Эксперты автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) проверили 18 наиболее популярных на отечественном рынке брендов сухих завтраков.
Для исследования была взята продукция 17 торговых марок из России (Москва и Московская область, Псков, Ростовская область, Челябинск и Челябинская область, Ульяновская область) и одной марки — из Германии.
Речь идет о шоколадных шариках стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.
Исследование проводилось по 222 показателям качества и безопасности.
В сообщении организации отмечается, что в продукции пяти брендов было обнаружено превышение допустимого уровня токсина под названием охратоксин А.
В то же время один продукт из России и один из Германии соответствовали не только требованиям к безопасности и качеству, но и опережающим положениям стандарта Роскачества, сообщается на сайте организации.
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