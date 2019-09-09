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Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках российских брендов

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© pixabay.com

© pixabay.com

Эксперты автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество) проверили 18 наиболее популярных на отечественном рынке брендов сухих завтраков.

Для исследования была взята продукция 17 торговых марок из России (Москва и Московская область, Псков, Ростовская область, Челябинск и Челябинская область, Ульяновская область) и одной марки — из Германии.

Речь идет о шоколадных шариках стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.

Исследование проводилось по 222 показателям качества и безопасности.

В сообщении организации отмечается, что в продукции пяти брендов было обнаружено превышение допустимого уровня токсина под названием охратоксин А.

В то же время один продукт из России и один из Германии соответствовали не только требованиям к безопасности и качеству, но и опережающим положениям стандарта Роскачества, сообщается на сайте организации.

Ранее в Роскачестве рассказывали, как правильно выбрать вареную колбасу.

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