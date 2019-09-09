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Во Владивосток зашло самое большое в истории России круизное судно

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© Instagram.com

© Instagram.com

Во Владивосток в понедельник, 9 сентября, зашел гигантский круизный лайнер Spectrum of the Seas, сообщает пресс-служба администрации региона.

На борту судна побывал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Это самое большое круизное судно, когда-либо заходившее в российские порты», — сказал глава региона.

Длина лайнера составляет 347 метров, ширина — 41 метр, водоизмещение — почти 168,9 тысячи тонн.

© instagram.com

На борту океанского судна во Владивосток прибыло 4,7 тысячи туристов из 38 стран, включая 150 россиян.

Кроме того, во Владивостоке на судно сядут еще около 200 туристов из России.

Сегодня вечером лайнер отправится к берегам Японии.

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