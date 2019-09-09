Немецкий детектив готов поделиться с Малайзией сведениями по MH17

Немецкий детектив Йозеф Реш готов обсуждать с властями Малайзии передачу результатов своего расследования крушения авиалайнера рейса МН17 на Украине, сообщает РИА Новости.

В частности, на это повлияло недавнее заявление премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, отметившего, что его страна готова выслушать доказательства Реша по делу о катастрофе, которые не учла совместная следственная группа.

Мы исходим из того, что малайзийское правительство лично обратится к нам через собственное посольство или уполномоченного адвоката, — ответил детектив на вопрос агентства.

Ранее немецкий детектив, занимавшийся самостоятельным расследованием крушения МН17 с 2014 года, неоднократно заявлял, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует.

Как сообщал «Ридус», 5 сентября премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что обвинения в адрес России в катастрофе Boeing MH17 вызваны плохими отношениями Запада и Москвы.

Напомним, крушение малайзийского Boeing 777 произошло пять лет назад — 17 июля 2014 года — на востоке Украины, рядом с населенным пунктом Грабово. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.



Национальное уголовное подразделение полиции Нидерландов ранее сообщило, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск сбившей Boeing ракеты, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

Как сообщал «Ридус», на обвинения в адрес России в гибели Boeing МН17 ответил президент Владимир Путин. Он напомнил, что российские эксперты не были допущены до участия в расследовании, а вина Украины состоит как минимум в том, что она не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

На брифинге, состоявшемся 17 июля 2019 года, замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков продемонстрировал снятую на телефон запись, на которой, по утверждению СБУ, видно, как на автотягаче по Донецку везут «Бук». Он также сообщил о задержании водителя автотягача.



В субботу, 7 сентября, состоялся масштабный и долгожданный взаимный обмен удерживаемых граждан России и Украины.

В частности, в Россию вернулся Владимир Цемах, обвиняемый Украиной в причастности к гибели малазийского Boeing MH17, сбитого ракетой ЗРК «Бук» 17 июля 2014-го над Донбассом.