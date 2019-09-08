В США госпитализировали эмира Кувейта

В Соединенных Штатах госпитализировали эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, прибывшего на встречу президентом США Дональдом Трампом, сообщает кувейтское информационное агентство KUNA.

СМИ отмечает, что эмира положили в клинику для проведения медицинского обследования, в связи с чем его встреча с американским лидером отложена.

Лидеры двух государств должны были провести встречу в Белом доме в ближайший четверг, 12 сентября.

По данным агентства, новая дата встречи Трампа и ас-Сабаха будет объявлена позднее.