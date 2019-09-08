В США госпитализировали эмира Кувейта
- 08 сентября 2019, 22:25
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Соединенных Штатах госпитализировали эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, прибывшего на встречу президентом США Дональдом Трампом, сообщает кувейтское информационное агентство KUNA.
СМИ отмечает, что эмира положили в клинику для проведения медицинского обследования, в связи с чем его встреча с американским лидером отложена.
Лидеры двух государств должны были провести встречу в Белом доме в ближайший четверг, 12 сентября.
По данным агентства, новая дата встречи Трампа и ас-Сабаха будет объявлена позднее.
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