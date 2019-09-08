Самолет прервал взлет в Шереметьево
- 08 сентября 2019, 20:38
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столичном аэропорту Шереметьево прекратил взлет самолет Boeing-777, выполнявший рейс из Москвы во Владивосток, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, авиалайнер прекратил взлет после того, как сработал датчик неисправности одного из двигателей.
В связи с этим командир экипажа принял решение заглушить двигатели, отметил собеседник агентства.
На борту самолета находилось около 200 пассажиров, их доставили в здание аэропорта.
В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.
Как сообщал «Ридус», в четверг, 5 сентября, выполнявший рейс Пекин — Москва авиалайнер Boeing 777 в аэропорту Шереметьево получил повреждения двери телетрапом после высадки пассажиров. Самолет был отстранен от полетов.
Двумя днями ранее в Шереметьево два самолета столкнулись крыльями на взлетно- посадочной полосе. Один из авиалайнеров готовился к вылету в Пекин.
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