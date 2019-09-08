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Самолет прервал взлет в Шереметьево

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

В столичном аэропорту Шереметьево прекратил взлет самолет Boeing-777, выполнявший рейс из Москвы во Владивосток, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, авиалайнер прекратил взлет после того, как сработал датчик неисправности одного из двигателей.

В связи с этим командир экипажа принял решение заглушить двигатели, отметил собеседник агентства.

На борту самолета находилось около 200 пассажиров, их доставили в здание аэропорта.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Как сообщал «Ридус», в четверг, 5 сентября, выполнявший рейс Пекин — Москва авиалайнер Boeing 777 в аэропорту Шереметьево получил повреждения двери телетрапом после высадки пассажиров. Самолет был отстранен от полетов.

Двумя днями ранее в Шереметьево два самолета столкнулись крыльями на взлетно- посадочной полосе. Один из авиалайнеров готовился к вылету в Пекин.

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