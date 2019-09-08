Самые яркие фейки о нарушениях на выборах в Москве и Санкт-Петербурге

В воскресенье, 8 сентября, в России стартовал единый день голосования (ЕДГ). Граждане РФ выбирали 16 губернаторов, депутатов 13 заксобраний и глав столиц трех регионов. Эксперты констатируют, что голосование проходило спокойно и динамично. Однако без фейков, к сожалению, не обошлось. «Ридус» сделал подборку наиболее ярких информационных вбросов, которые были выявлены в ходе голосования в Москве и Санкт-Петербурге.

Так, в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о найденной около УИКа № 3148 пачке выброшенных бюллетеней.

В Мосгоризбиркоме выяснили, что информация о выброшенных бюллетенях относится к 2018 году, когда в стране проходили выборы президента.

«Наши специалисты нашли данный фрагмент, который размещён на сервисе Youtube от 2018 года и установили что данное сообщение является фейком», — заявили в горизбиркоме.



Еще один фейк касается женщины, которую начальник якобы заставил проголосовать два раза (из дома и на участке).

В Мосгоризбиркоме пояснили, что ранее женщина подала заявление о голосовании на дому, однако все равно пришла на участок, чтобы опустить бюллетень в урну. В итоге в голосовании на участке ей было отказано.

В telegram-канале «Лужков позвонит» был опубликован пост о выдаче избирателям недействительных бюллетеней. Автор публикации пришел к столь громкому выводу, потому что в бюллетенях была вычеркнута фамилия одного из кандидатов.

В МГИК проинформировали, что бюллетень на самом деле действителен. В данном случае имеет место вычеркивание строки с кандидатом, который накануне голосования неожиданно снял с выборов свою кандидатуру.

Другой вброс — информация о нарушении порядка проведения голосования. В микроблоге «МБХ Медиа» появилось видео, где избиратели якобы фотографируют свои бюллетени перед тем, как опустить их в урну.

По мнению Мосгоризбиркома, запечатленная на кадрах семейная пара фотографирует не содержание бюллетеней, а друг друга.

В Санкт-Петербурге наиболее ярким фейком стала публикация видео о вбросе на УИК 1808.

На самом деле ролик был снят в 2016 году, причем не в Петербурге, а в Нижнем Новгороде.



И в завершение — вброс о подкупе на Васильевском острове под видом соцопроса. За подкуп попытались выдать проведение экзитполов. Заметим, что экзиполы в России проводятся каждые выборы. Избирательное законодательство такие акции ни в коем случае не нарушают.

Напомним, что в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах страны проходят выборы. В 16 регионах в ходе прямого голосования избирают губернаторов. Также проходят выборы в 13 заксобраний, в 22 гордумы, а в столицах трех регионов выбирают глав муниципальных образований. Кроме того, состоялись довыборы в Госдуму РФ по четырем одномандатным округам.